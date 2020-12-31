***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2020 16:08
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.552583 TL dir. 30.12.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 30.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896083
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0508
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,1007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0366
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
18:00453,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,74
|Açılış
|: 453,20
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4233
|7,4340
|% 0,69
|
|Euro
|9,0788
|9,1007
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,1148
|10,1655
|% 0,90
|
|Frank
|8,3850
|8,4355
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9764
|1,9863
|% 0,73
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|5,45
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,23
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,03
|
|B. Petrol
|51,17
|51,17
|-0,46
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59BASCM
Yüzde 9.49 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 828 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, PETKM
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SAHOL, AKBNK
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, UMPAS, MAALT, TKNSA, PSDTC, KSTUR, SNKRN, KRONT, OYAYO, CMBTN
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17:57
OYAYO, TKNSA, BASCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında