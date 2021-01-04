***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2021 14:01
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.554929 TL dir. 31.12.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 31.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896635
BIST
16:451.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 18,46
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
16:457,3710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0589
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
16:459,0678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
16:45459,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,85
|Açılış
|: 459,83
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler16:45
|NIBAS
|57,20
|25.211.653
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,98
|2.865.620
|% 9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.014.231
|% -9,96
|
|VKING
|8,11
|16.629.320
|% -9,89
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|ARZUM
|22,94
|426.816.637
|% -6,82
|
|EKGYO
|2,27
|1.590.266.952
|% 6,07
|
|GUBRF
|81,50
|1.386.080.939
|% -5,29
|
|KOZAL
|106,30
|1.330.200.220
|% 9,93
|
|GARAN
|10,40
|1.134.247.278
|% 0,29
|
|SISE
|7,40
|1.002.399.596
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,27
|1.590.266.952
|% 6,07
|
|SKBNK
|1,55
|702.201.059
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,12
|705.084.804
|% 1,30
|
|TSKB
|1,81
|363.765.507
|% 1,69
|
|ISFIN
|4,02
|797.435.123
|% 4,15
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3644
|7,3710
|% -0,79
|
|Euro
|9,0556
|9,0678
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,0123
|10,0625
|% -1,13
|
|Frank
|8,3462
|8,3965
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% -0,83
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|44,35
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,85
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|44,00
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|21,28
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,49
|1,14
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,22
|
|B. Petrol
|52,34
|52,34
|0,54
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 26 artarak (% 1.30 ) 1, 346
-
16:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, UMPAS, PSDTC, MAALT, DZGYO, ISKUR, UZERB, PSDTC, TKURU, SUMAS
-
16:59
KOZAL, OYAYO, KARSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:59
TDGYO, DOGUB, BRMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:59
Bu seansda işlem gören 220 hisse senedinden 148 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 61 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem