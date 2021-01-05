***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2021 17:09
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.551274 TL dir. 04.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 04.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897170
BIST
17:031.477
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -18,56
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:037,4194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:039,1108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0174
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1222
En Düşük
9,0475
17:03465,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,30
|Açılış
|: 465,10
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
465,76
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:03
|DGGYO
|9,24
|5.437.067
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.675.174
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|20.214.002
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.612.119
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.063.907
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,39
|3.195.061.286
|% 1,70
|
|GUBRF
|69,75
|2.484.554.629
|% -9,94
|
|PETKM
|5,16
|1.746.157.846
|% 3,61
|
|GARAN
|10,08
|1.660.787.782
|% -2,33
|
|KOZAL
|104,80
|1.554.122.078
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,39
|3.195.061.286
|% 1,70
|
|PETKM
|5,16
|1.746.157.846
|% 3,61
|
|KARSN
|3,59
|1.021.510.417
|% 0,56
|
|YKBNK
|3,03
|770.647.847
|% -1,30
|
|ISGYO
|2,70
|714.876.750
|% -3,23
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4155
|7,4194
|% -0,04
|
|Euro
|9,1016
|9,1108
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,0399
|10,0903
|% 0,05
|
|Frank
|8,3983
|8,4489
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9730
|1,9829
|% 0,06
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|4,84
|
|Altın Gr.
|464
|464
|0,36
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|27,00
|
|Tam
|3.058
|3.137
|31,25
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|15,12
|
|Çeyrek
|741
|759
|7,56
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|51,72
|51,72
|0,63
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:17NIBAS
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 51.50 lira fiyatla işlem gören hissede 744, 547 adet işlem
-
17:16CRFSA
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 67.80 lira fiyatla işlem gören hissede 443, 189 adet işlem
-
17:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KOZAA, PGSUS
-
17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 71 kaybederek (% -1.47 ) 1, 325
-
17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, DOBUR, OYAYO, SUMAS, IDGYO, RTALB, PSDTC, TGSAS, UMPAS, FMIZP