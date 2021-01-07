***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2021 15:25
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.551303 TL dir. 06.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897731
BIST
15:451.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,59
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:457,3374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0315
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3374
En Düşük
7,2382
15:459,0106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
15:45451,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 451,02
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:43
|TGSAS
|18,59
|10.726.453
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.591.099
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|121.922.613
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.304.485
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|25.626.818
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,45
|115.048.380
|% -7,14
|
|EKGYO
|2,60
|3.302.618.447
|% 9,70
|
|GARAN
|10,46
|1.156.369.871
|% 0,48
|
|ASELS
|18,96
|1.013.705.207
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,49
|842.271.757
|% 1,77
|
|DOHOL
|3,40
|780.012.832
|% 4,94
|
|EKGYO
|2,60
|3.302.618.447
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,42
|506.262.692
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,56
|463.203.136
|% -0,64
|
|DOHOL
|3,40
|780.012.832
|% 4,94
|
|TSKB
|1,83
|372.757.321
|% 1,67
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3227
|7,3249
|% 0,26
|
|Euro
|8,9942
|9,0015
|% -0,08
|
|Sterlin
|9,9076
|9,9573
|% -0,08
|
|Frank
|8,2461
|8,2958
|% -0,44
|
|Riyal
|1,9430
|1,9527
|% 0,05
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-0,05
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.030
|-45,00
|
|Tam
|2.970
|3.045
|-48,32
|
|Yarım
|1.435
|1.473
|-23,38
|
|Çeyrek
|720
|736
|-11,68
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|54,34
|54,34
|0,04
|
Seans Raporu
15:43
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-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 74 artarak (% 0.53 ) 1, 666
-
15:57XU100
Endeks 1, 514 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 24, 571.00 milyon TL de
-
15:57DOHOL
Yüzde 4.63 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 263, 488 adet işlem
-
15:56KAREL
Yüzde 4.07 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 915, 506 adet işlem
-
15:55INVEO
Yüzde 4.77 oranında artışla 50.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 315, 891 adet işlem