***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2021 12:32
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.551164 TL dir. 07.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898221
BIST
12:501.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,57
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:507,3647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:509,0208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:50448,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,48
|Açılış
|: 448,55
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:50
|INVEO
|58,30
|50.471.484
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|94.097.217
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|42.167.595
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|456,70
|297.767.560
|% -5,91
|
|EKGYO
|2,52
|1.245.242.007
|% -3,08
|
|SISE
|7,45
|955.747.079
|% 0,95
|
|THYAO
|12,94
|919.075.669
|% 2,05
|
|OTKAR
|417,00
|756.625.815
|% -3,23
|
|KRDMD
|6,20
|666.158.917
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,52
|1.245.242.007
|% -3,08
|
|SISE
|7,45
|955.747.079
|% 0,95
|
|PETKM
|5,25
|623.515.404
|% 0,00
|
|TSKB
|1,84
|205.826.938
|% -1,08
|
|KRDMD
|6,20
|666.158.917
|% 4,55
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3630
|7,3647
|% 0,23
|
|Euro
|9,0126
|9,0208
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,9975
|10,0476
|% 0,63
|
|Frank
|8,2844
|8,3343
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9610
|1,9709
|% 0,46
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-23,41
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.962
|3.037
|-19,85
|
|Yarım
|1.432
|1.469
|-9,60
|
|Çeyrek
|718
|735
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,56
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,78
|54,78
|0,40
|