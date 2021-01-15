***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 14:17
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.552934 TL dir. 14.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902579
BIST
15:541.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -20,17
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.526
15:547,4533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0924
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4585
En Düşük
7,3521
15:549,0345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0662
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0376
En Düşük
8,9346
15:54440,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,34
|Açılış
|: 440,87
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler15:54
|PKENT
|1.076,90
|2.214.360
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|15.952.754
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|1.731.808
|% 9,98
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.822.955
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,84
|2.397.795.258
|% 1,42
|
|KOZAL
|113,60
|1.567.088.283
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,49
|1.322.482.494
|% 0,40
|
|THYAO
|13,26
|1.297.256.304
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|1.156.096.364
|% -3,86
|
|EKGYO
|2,49
|1.322.482.494
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,49
|1.156.096.364
|% -3,86
|
|SISE
|7,84
|2.397.795.258
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,60
|462.432.303
|% -2,44
|
|TSKB
|1,86
|432.269.977
|% -0,53
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4460
|7,4533
|% 1,26
|
|Euro
|9,0243
|9,0345
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,0767
|10,1273
|% 0,26
|
|Frank
|8,3234
|8,3736
|% 0,71
|
|Riyal
|1,9723
|1,9822
|% 0,80
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-0,35
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,61
|
|Cumhuriyet
|2.917
|2.961
|8,00
|
|Tam
|2.902
|2.975
|7,03
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|3,40
|
|Çeyrek
|704
|720
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|-0,84
|
Seans Raporu
15:54
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16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, AKBNK, PGSUS
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16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 92 kaybederek (% -1.30 ) 1, 361
-
16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, KERVN, INVEO, BURVA, OYAYO, PKENT, POLTK, KSTUR, AYCES, KRONT
-
16:08
FMIZP, KSTUR, ROYAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:08
BASCM, ISKUR, PINSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında