***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2021 12:59
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.554843 TL dir. 15.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903005
BIST
17:371.556
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 31,93
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.556
En Düşük
1.509
17:377,4937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0351
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:379,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0368
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:37442,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,00
|Açılış
|: 442,81
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:37
|POLTK
|529,20
|19.696.573
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.277.886
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|12.995.061
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,82
|58.857.161
|% -7,06
|
|SILVR
|9,42
|30.804.070
|% -6,45
|
|VERTU
|14,33
|94.585.452
|% -4,97
|
|BALAT
|7,50
|602.279
|% -4,70
|
|KRDMD
|7,27
|2.032.171.617
|% 9,98
|
|KOZAL
|117,90
|1.486.027.892
|% 1,55
|
|SISE
|7,78
|1.042.994.054
|% -0,51
|
|THYAO
|13,20
|1.003.994.382
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,49
|905.688.168
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,49
|905.688.168
|% 1,63
|
|IHLGM
|1,44
|465.475.212
|% 4,35
|
|KRDMD
|7,27
|2.032.171.617
|% 9,98
|
|TSKB
|1,88
|532.795.571
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,59
|357.817.285
|% 0,00
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4897
|7,4937
|% 0,47
|
|Euro
|9,0423
|9,0486
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,1382
|10,1890
|% 0,37
|
|Frank
|8,3857
|8,4362
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9943
|2,0043
|% 0,60
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|9,83
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,28
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|54,91
|54,91
|-0,19
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:46RODRG
Yüzde 6.65 oranında artışla 16.20 lira fiyatla işlem gören hissede 285, 249 adet işlem
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17:45LKMNH
Yüzde 7.07 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 861, 521 adet işlem
-
17:44XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 25, 358.00 milyon TL de
-
17:44OYAYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 445, 787 adet işlem
-
17:43ESCOM
Yüzde 4.77 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 136, 306 adet işlem