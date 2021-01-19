***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2021 10:52
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.557664 TL dir. 18.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalamazorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903199
BIST
16:321.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 20,34
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:327,4406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0325
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:329,0396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:32439,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,59
|Açılış
|: 439,33
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:32
|BRISA
|25,96
|74.059.687
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,68
|4.641.497
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SILVR
|8,58
|41.564.990
|% -8,92
|
|SISE
|8,10
|2.495.428.697
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,50
|1.568.693.641
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|1.539.100.320
|% 6,13
|
|THYAO
|13,53
|1.522.595.534
|% 2,27
|
|KRDMD
|7,22
|1.411.983.243
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,50
|1.568.693.641
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|1.539.100.320
|% 6,13
|
|SISE
|8,10
|2.495.428.697
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,22
|1.411.983.243
|% -0,69
|
|PETKM
|5,18
|754.323.441
|% 0,78
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4384
|7,4406
|% -0,43
|
|Euro
|9,0340
|9,0396
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,0991
|10,1498
|% -0,32
|
|Frank
|8,3506
|8,4009
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9775
|1,9874
|% -0,52
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,49
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-23,00
|
|Tam
|2.902
|2.976
|-23,56
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-11,39
|
|Çeyrek
|704
|720
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,63
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:44ANHYT
Yüzde 4.61 oranında artışla 11.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 998 adet işlem
-
16:43SASA
Yüzde 4.93 oranında artışla 25.52 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 708, 187 adet işlem
-
16:42FROTO
Yüzde 4.87 oranında artışla 174.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 998, 636 adet işlem
-
16:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, BIMAS
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 69 artarak (% 1.21 ) 1, 398