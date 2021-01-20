***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2021 11:48
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.557985 TL dir. 19.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903439
BIST
15:351.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,88
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
15:357,4496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0151
|Açılış
|: 7,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
15:359,0167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0407
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0113
15:35442,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,91
|Açılış
|: 442,61
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:33
|INTEM
|66,55
|39.754.031
|% 10,00
|
|GEREL
|7,81
|549.099.528
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.245.422
|% 9,99
|
|VERTU
|17,52
|85.746.578
|% 9,98
|
|INVEO
|103,60
|64.216.526
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|19.915.570
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|OYAYO
|11,56
|62.823.647
|% -9,97
|
|TSKB
|1,94
|1.134.516.412
|% 3,19
|
|DOHOL
|3,94
|884.200.007
|% 2,60
|
|SISE
|7,90
|682.347.840
|% -0,50
|
|KARSN
|4,21
|674.427.290
|% 2,18
|
|GARAN
|9,99
|672.499.753
|% -1,38
|
|TSKB
|1,94
|1.134.516.412
|% 3,19
|
|DOHOL
|3,94
|884.200.007
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,45
|541.126.630
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|278.358.797
|% -0,63
|
|KARSN
|4,21
|674.427.290
|% 2,18
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4458
|7,4496
|% -0,20
|
|Euro
|9,0137
|9,0224
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,1466
|10,1975
|% 0,00
|
|Frank
|8,3314
|8,3816
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9783
|1,9882
|% -0,29
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|10,69
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|13,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|10,73
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|5,19
|
|Çeyrek
|708
|724
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|56,30
|56,30
|0,40
|
Seans Raporu
15:33
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-
15:47GSDDE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 153, 331 adet işlem
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15:46XU100
Endeks 1, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 20, 173.00 milyon TL de
-
15:46YYAPI
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 900, 436 adet işlem
-
15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, EREGL, ISCTR
-
15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 52 kaybederek (% -0.76 ) 1, 378