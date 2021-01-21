***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2021 14:34
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.558698 TL dir. 20.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 20.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903654
BIST
16:191.569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,57
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.564
16:197,3671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0520
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:198,9694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0162
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:19442,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,23
|Açılış
|: 442,27
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
441,84
BIST En Aktif Hisseler16:19
|VAKFN
|6,60
|175.166.806
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.438.311
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,06
|73.420.666
|% -8,33
|
|GARAN
|10,19
|2.011.033.067
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,54
|1.795.143.132
|% 3,25
|
|KARSN
|4,55
|1.072.434.522
|% 9,90
|
|AKBNK
|7,00
|977.026.645
|% 1,16
|
|YKBNK
|3,24
|801.930.646
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,54
|1.795.143.132
|% 3,25
|
|SKBNK
|1,60
|577.432.430
|% 1,27
|
|TSKB
|1,97
|501.108.741
|% -0,51
|
|YKBNK
|3,24
|801.930.646
|% 1,57
|
|KARSN
|4,55
|1.072.434.522
|% 9,90
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3654
|7,3671
|% -0,70
|
|Euro
|8,9610
|8,9694
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,0711
|10,1216
|% -0,23
|
|Frank
|8,2792
|8,3290
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9567
|1,9666
|% -0,68
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-1,96
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|0,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-10,06
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,86
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,94
|55,94
|-0,14
|