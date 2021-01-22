***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2021 14:48
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.557406 TL dir. 21.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903897
BIST
15:041.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -20,50
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.528
15:047,4077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0398
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
15:049,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0465
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
15:04440,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,23
|Açılış
|: 440,93
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler15:04
|OZRDN
|12,87
|17.019.698
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.453.580
|% 10,00
|
|AYCES
|91,45
|20.269.979
|% 9,98
|
|SEKUR
|24,46
|21.520.287
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|48.546.305
|% 9,97
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,72
|1.287.591.895
|% -2,99
|
|KARSN
|4,72
|968.260.583
|% 3,74
|
|KOZAL
|114,30
|857.973.671
|% 0,88
|
|KRDMD
|6,94
|631.726.093
|% -2,25
|
|HLGYO
|4,13
|619.556.482
|% 6,72
|
|EKGYO
|2,46
|585.249.936
|% -1,99
|
|TSKB
|1,99
|434.190.293
|% 2,58
|
|KARSN
|4,72
|968.260.583
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,47
|251.216.070
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,58
|249.307.528
|% -0,63
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4054
|7,4077
|% 0,54
|
|Euro
|9,0175
|9,0218
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,0950
|10,1457
|% 0,04
|
|Frank
|8,3402
|8,3905
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9691
|1,9789
|% 0,55
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-19,13
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|-15,00
|
|Tam
|2.902
|2.976
|-16,51
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-7,99
|
|Çeyrek
|704
|720
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,83
|54,83
|-1,27
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19GEREL
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 826, 380 adet işlem
-
15:18XU100
Endeks 1, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 41 altında . İşlem hacmi 17, 713.00 milyon TL de
-
15:15SNGYO
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 774, 803 adet işlem
-
15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, ASELS, KOZAL
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 85 kaybederek (% -1.66 ) 1, 350