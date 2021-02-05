***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2021 17:01
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.558458 TL dir. 04.02.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 04.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907875
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.527
18:057,0613
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0745
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0291
18:058,5068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0437
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4591
18:05412,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,51
|Açılış
|: 412,14
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|9,02
|14.540.069
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.886.148
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.987.276
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|782.092
|% 10,00
|
|GOLTS
|68,80
|114.414.535
|% 9,99
|
|ISBTR
|46.251,00
|1.302.222
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|10.586.509
|% -9,99
|
|PAMEL
|22,16
|2.161.070
|% -8,73
|
|ECILC
|8,29
|712.568.124
|% -6,33
|
|VERTU
|28,50
|37.634.608
|% -6,25
|
|KOZAL
|127,40
|3.002.525.243
|% 4,86
|
|SISE
|7,65
|1.421.406.745
|% -0,78
|
|GARAN
|9,76
|1.356.797.985
|% -1,61
|
|TCELL
|16,72
|1.111.606.240
|% -0,06
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,45
|820.266.877
|% -1,21
|
|TSKB
|1,85
|530.789.029
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,67
|759.189.534
|% 4,30
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|ODAS
|4,13
|820.078.991
|% 1,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0601
|7,0613
|% -1,04
|
|Euro
|8,4990
|8,5068
|% -0,51
|
|Sterlin
|9,6694
|9,7179
|% -0,61
|
|Frank
|7,8217
|7,8688
|% -0,51
|
|Riyal
|1,8774
|1,8868
|% -1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|19,24
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,01
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,09
|
|B. Petrol
|59,48
|59,48
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HEKTS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 732, 404 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 25, 052.00 milyon TL de
-
17:58GSDHO
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 977, 047 adet işlem
-
17:57OZBAL
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 885, 054 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 4.17 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 499, 927 adet işlem