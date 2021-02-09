***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2021 11:47
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.560534 TL dir. 08.02.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908559
BIST
13:031.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,31
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
13:037,0969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0237
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
13:038,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0620
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
13:03421,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,69
|Açılış
|: 421,15
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler13:01
|ERBOS
|60,50
|127.846.540
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|978.285
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,98
|16.893.918
|% 9,97
|
|CLEBI
|175,40
|52.420.991
|% 9,97
|
|SUMAS
|67,00
|316.374
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|NIBAS
|31,50
|12.645.544
|% -5,41
|
|DZGYO
|6,21
|33.025.355
|% -5,05
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|KOZAL
|140,60
|1.680.229.764
|% 4,61
|
|EKGYO
|2,61
|1.583.532.340
|% -2,97
|
|GARAN
|10,11
|1.035.706.576
|% 2,74
|
|SISE
|7,83
|966.675.543
|% 2,76
|
|PETKM
|5,37
|956.562.627
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,61
|1.583.532.340
|% -2,97
|
|DOHOL
|3,57
|719.519.630
|% -2,46
|
|PETKM
|5,37
|956.562.627
|% 3,47
|
|TSKB
|1,81
|307.906.055
|% 0,56
|
|ALBRK
|2,23
|384.089.836
|% -0,45
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0923
|7,0949
|% 0,31
|
|Euro
|8,5916
|8,5959
|% 0,75
|
|Sterlin
|9,7360
|9,7849
|% 0,41
|
|Frank
|7,8991
|7,9467
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8836
|1,8930
|% 0,13
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|17,13
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,88
|
|Cumhuriyet
|2.799
|2.841
|21,00
|
|Tam
|2.787
|2.858
|23,22
|
|Yarım
|1.347
|1.382
|11,24
|
|Çeyrek
|676
|691
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,70
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|0,08
|
|B. Petrol
|60,94
|60,94
|0,24
|