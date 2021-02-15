***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 15:03
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.55983 TL dir. 12.02.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909631
BIST
15:101.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 17,06
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
15:106,9691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0666
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
15:108,4576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0684
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4506
15:10408,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -3,94
|Açılış
|: 408,12
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:10
|VAKFN
|12,32
|12.369.743
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|172.023.405
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|145,60
|2.105.387.749
|% 0,97
|
|SASA
|37,60
|1.454.921.675
|% 9,24
|
|THYAO
|12,28
|953.467.223
|% 2,33
|
|TCELL
|16,99
|616.457.759
|% 1,92
|
|GARAN
|10,00
|575.137.762
|% 0,81
|
|GSDHO
|2,73
|327.758.984
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,29
|231.953.593
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,54
|246.608.976
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,44
|138.082.839
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,92
|261.199.270
|% 1,39
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9670
|6,9691
|% -0,95
|
|Euro
|8,4542
|8,4576
|% -0,80
|
|Sterlin
|9,6644
|9,7128
|% -0,53
|
|Frank
|7,7929
|7,8398
|% -0,81
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% -0,92
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,83
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,11
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.703
|2.771
|-23,91
|
|Yarım
|1.306
|1.341
|-11,57
|
|Çeyrek
|655
|670
|-5,79
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,36
|63,36
|0,93
|