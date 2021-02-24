***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 14:56
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.562837 TL dir. 23.02.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912151
BIST
16:101.502
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -15,37
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
16:107,1777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0725
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1850
En Düşük
7,0712
16:108,7183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0817
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
16:10416,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,50
|Açılış
|: 416,01
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler16:10
|DOBUR
|20,24
|2.392.648
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|5.619.854
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|7.021.284
|% 9,99
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|DITAS
|15,48
|3.108.701
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|SAYAS
|17,35
|103.137.290
|% -9,96
|
|KARSN
|4,70
|80.427.603
|% -9,96
|
|KOZAL
|136,10
|1.758.007.438
|% 2,02
|
|THYAO
|12,93
|1.756.892.004
|% -0,69
|
|SASA
|39,20
|1.669.028.870
|% 7,93
|
|GUBRF
|77,15
|1.373.015.752
|% -6,20
|
|PETKM
|5,14
|1.255.254.448
|% -5,34
|
|EKGYO
|2,32
|779.049.850
|% -0,85
|
|IHLAS
|0,90
|295.122.604
|% -9,09
|
|TSKB
|1,78
|462.421.452
|% -1,11
|
|PETKM
|5,14
|1.255.254.448
|% -5,34
|
|ODAS
|4,08
|960.420.439
|% 2,51
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1750
|7,1777
|% 1,02
|
|Euro
|8,7096
|8,7183
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,0799
|10,1305
|% 0,81
|
|Frank
|7,8526
|7,8999
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9034
|1,9129
|% 0,75
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,59
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,32
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|40,00
|
|Tam
|2.755
|2.824
|37,16
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|17,98
|
|Çeyrek
|668
|683
|8,98
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,77
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:24GARFA
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 846, 232 adet işlem
-
16:22GUBRF
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 546, 546 adet işlem
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PETKM, ISCTR
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 99 kaybederek (% -0.61 ) 1, 312
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARTI, DOBUR, MERIT, YYAPI, IDEAS, METUR, PKENT, NIBAS, KSTUR, AYEN