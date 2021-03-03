***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2021 13:49
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.571114 TL dir. 02.03.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914795
BIST
14:321.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 21,07
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
14:327,3767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3838
En Düşük
7,2936
14:328,9063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9294
En Düşük
8,8181
14:32408,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,92
|Açılış
|: 408,25
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler14:32
|BOSSA
|24,42
|29.397.355
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.077.905
|% 9,99
|
|KSTUR
|387,40
|2.166.713
|% 9,99
|
|CLEBI
|216,00
|138.967.144
|% 9,98
|
|SEYKM
|34,46
|33.822.715
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|54,00
|34.442.956
|% -8,47
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|THYAO
|14,92
|1.996.239.012
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,15
|1.424.107.940
|% 4,69
|
|PETKM
|5,70
|1.127.793.223
|% 2,89
|
|GARAN
|9,38
|1.003.029.496
|% 1,96
|
|SISE
|7,75
|921.060.024
|% 0,26
|
|KRDMD
|7,15
|1.424.107.940
|% 4,69
|
|PETKM
|5,70
|1.127.793.223
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,41
|207.953.423
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,45
|363.175.470
|% 1,24
|
|THYAO
|14,92
|1.996.239.012
|% 0,74
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3729
|7,3767
|% 0,23
|
|Euro
|8,9017
|8,9063
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,2609
|10,3124
|% 0,14
|
|Frank
|8,0041
|8,0523
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9585
|1,9684
|% 0,14
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-10,15
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|2,00
|
|Tam
|2.702
|2.770
|-0,56
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|-0,27
|
|Çeyrek
|655
|670
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,87
|63,87
|1,17
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:43XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 17, 420.00 milyon TL de
-
14:41ULKER
Yüzde 4.66 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 832, 264 adet işlem
-
14:40MAALT
Yüzde 6.02 oranında artışla 297.60 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 566 adet işlem
-
14:39MERKO
Yüzde 4.66 oranında artışla 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 046, 341 adet işlem
-
14:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 09 artarak (% 1.43 ) 1, 357