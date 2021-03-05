***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 17:35
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.575006 TL dir. 04.03.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 04.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915479
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
18:057,5353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:058,9876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0285
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
18:05411,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,97
|Açılış
|: 411,35
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|226,60
|109.279.659
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|9.385.940
|% 10,00
|
|KONTR
|97,90
|375.700.864
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.005.475
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|KENT
|389,70
|9.004.853
|% -10,00
|
|LINK
|46,98
|20.809.705
|% -10,00
|
|CASA
|176,60
|7.994.999
|% -8,50
|
|FENER
|31,12
|219.412.348
|% -8,25
|
|MERIT
|287,30
|2.682.220
|% -7,32
|
|PETKM
|6,02
|2.449.346.630
|% 2,21
|
|GARAN
|9,25
|1.533.823.658
|% -1,60
|
|THYAO
|14,78
|1.317.585.491
|% 0,41
|
|INDES
|32,56
|1.133.452.728
|% 6,82
|
|KRDMD
|7,30
|1.071.799.752
|% -0,82
|
|PETKM
|6,02
|2.449.346.630
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,46
|789.179.846
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|507.849.400
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.533.823.658
|% -1,60
|
|SKBNK
|1,41
|214.257.350
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5307
|7,5353
|% 0,32
|
|Euro
|8,9798
|8,9876
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,3767
|10,4288
|% -0,27
|
|Frank
|8,0631
|8,1116
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0003
|2,0103
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|0,58
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,11
|69,11
|2,37
|