***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2021 12:20
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.576822 TL dir. 05.03.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915855
BIST
13:411.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
13:417,6424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1104
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
13:419,0845
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1045
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
13:41416,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,93
|Açılış
|: 416,21
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler13:41
|FADE
|11,55
|73.323.900
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.128.933
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|59.847
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|958.034
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|17.015.127
|% 9,99
|
|KENT
|367,00
|3.057.587
|% -5,82
|
|DAGHL
|15,50
|3.935.369
|% -4,32
|
|LINK
|45,00
|25.783.518
|% -4,21
|
|ISMEN
|19,83
|57.826.979
|% -4,11
|
|ULUSE
|64,50
|1.912.786
|% -3,95
|
|GARAN
|9,12
|1.106.516.703
|% -1,41
|
|PETKM
|6,15
|1.063.207.864
|% 2,16
|
|KOZAL
|132,40
|824.258.326
|% 2,72
|
|HALKB
|5,45
|752.492.085
|% 1,11
|
|THYAO
|14,83
|743.299.770
|% 0,34
|
|PETKM
|6,15
|1.063.207.864
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,43
|377.258.761
|% -1,22
|
|HALKB
|5,45
|752.492.085
|% 1,11
|
|GARAN
|9,12
|1.106.516.703
|% -1,41
|
|VAKBN
|4,25
|481.320.822
|% -0,23
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6399
|7,6424
|% 1,47
|
|Euro
|9,0736
|9,0845
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,5450
|10,5979
|% 1,41
|
|Frank
|8,1583
|8,2075
|% 1,25
|
|Riyal
|2,0308
|2,0410
|% 1,45
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-5,22
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,93
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.810
|29,00
|
|Tam
|2.754
|2.823
|25,75
|
|Yarım
|1.331
|1.366
|12,46
|
|Çeyrek
|668
|683
|6,23
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,13
|
|B. Petrol
|69,37
|69,37
|0,01
|