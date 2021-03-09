***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 13:35
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.575898 TL dir. 08.03.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916484
BIST
15:161.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 17,30
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
15:167,6393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -0,1131
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
15:169,0938
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,1022
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
15:16419,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,80
|Açılış
|: 419,12
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:16
|TRILC
|13,31
|150.629
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.726.707
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.297.414
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.425.713
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|153.375.121
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|8.925.677
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,18
|52.126.733
|% -8,63
|
|GARAN
|9,05
|1.666.650.631
|% 0,56
|
|THYAO
|14,91
|1.399.095.074
|% 1,77
|
|SISE
|7,66
|803.823.472
|% 0,92
|
|PETKM
|6,21
|800.647.003
|% -0,32
|
|BIMAS
|69,15
|623.055.833
|% 3,44
|
|GARAN
|9,05
|1.666.650.631
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|337.084.097
|% 1,27
|
|PETKM
|6,21
|800.647.003
|% -0,32
|
|SISE
|7,66
|803.823.472
|% 0,92
|
|THYAO
|14,91
|1.399.095.074
|% 1,77
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6355
|7,6393
|% -1,46
|
|Euro
|9,0863
|9,0938
|% -1,11
|
|Sterlin
|10,5652
|10,6182
|% -0,92
|
|Frank
|8,1688
|8,2180
|% -0,79
|
|Riyal
|2,0296
|2,0398
|% -1,32
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|24,52
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.786
|2.828
|8,00
|
|Tam
|2.772
|2.842
|8,13
|
|Yarım
|1.340
|1.375
|3,93
|
|Çeyrek
|672
|687
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,06
|
|B. Petrol
|68,91
|68,91
|0,67
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:27MSGYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 777, 958 adet işlem
-
15:26ENKAI
Yüzde 6.66 oranında artışla 8.33 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 614, 739 adet işlem
-
15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 4 artarak (% 1.30 ) 1, 358
-
15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNGYO, EMKEL, VAKKO, FADE, OZRDN, VKFYO, TRILC
-
15:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, VAKFN, ISGSY, YAYLA