***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2021 16:15
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.578278 TL dir. 09.03.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916845
BIST
17:041.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,96
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:047,5276
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0796
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:048,9780
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0908
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9608
17:04416,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,39
|Açılış
|: 417,01
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
416,30
BIST En Aktif Hisseler17:04
|PKENT
|2.509,10
|23.357.337
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|4.869.091
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.303.555
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|IZMDC
|3,06
|63.055.760
|% -5,26
|
|ISGSY
|20,50
|17.120.323
|% -5,09
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|EDIP
|3,65
|32.565.195
|% -4,20
|
|GARAN
|9,11
|2.503.308.027
|% 1,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.303.555
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,61
|1.047.286.202
|% 3,12
|
|PETKM
|6,25
|1.031.719.600
|% 0,16
|
|GUBRF
|83,80
|975.667.442
|% 3,39
|
|GARAN
|9,11
|2.503.308.027
|% 1,00
|
|PETKM
|6,25
|1.031.719.600
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,39
|374.976.811
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,61
|1.047.286.202
|% 3,12
|
|ODAS
|3,90
|510.129.637
|% -0,51
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5234
|7,5276
|% -1,05
|
|Euro
|8,9703
|8,9780
|% -1,00
|
|Sterlin
|10,4554
|10,5079
|% -0,89
|
|Frank
|8,0826
|8,1313
|% -1,09
|
|Riyal
|2,0029
|2,0130
|% -1,05
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|4,44
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.758
|2.829
|-33,78
|
|Yarım
|1.333
|1.369
|-16,34
|
|Çeyrek
|669
|684
|-8,17
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,01
|68,01
|0,49
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19PARSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 721, 417 adet işlem
-
17:18NTHOL
Yüzde 6.72 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 974, 689 adet işlem
-
17:17KRDMA
Yüzde 4.19 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 355, 121 adet işlem
-
17:16LUKSK
Yüzde 4.77 oranında artışla 46.56 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 146 adet işlem
-
17:15XU100
Endeks 1, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 21, 683.00 milyon TL de