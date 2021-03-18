***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2021 16:15
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.579934 TL dir. 17.03.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 17.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919018
BIST
16:351.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
16:357,3749
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -0,1205
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
16:358,8005
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -0,1897
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
16:35408,62
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
|| -11,93
|Açılış
|: 408,62
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler16:35
|PAMEL
|31,02
|7.097.803
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|214.735.928
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|69.642.692
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|65.728.476
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|52.884.495
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|34.556.553
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|168.562.486
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,15
|2.928.596.273
|% 4,57
|
|FROTO
|212,00
|2.333.743.274
|% -7,50
|
|THYAO
|14,12
|1.005.791.242
|% -2,96
|
|KRDMD
|7,52
|855.663.910
|% -1,18
|
|ODAS
|3,89
|759.121.889
|% 4,29
|
|GARAN
|9,15
|2.928.596.273
|% 4,57
|
|YKBNK
|2,76
|707.690.366
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,18
|451.476.424
|% 0,00
|
|ODAS
|3,89
|759.121.889
|% 4,29
|
|TSKB
|1,71
|254.393.906
|% 1,18
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3713
|7,3749
|% -1,61
|
|Euro
|8,7941
|8,8005
|% -2,11
|
|Sterlin
|10,2348
|10,2861
|% -1,90
|
|Frank
|7,9037
|7,9513
|% -2,30
|
|Riyal
|1,9600
|1,9698
|% -1,61
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-23,13
|
|Altın Gr.
|407
|408
|-12,98
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-63,00
|
|Tam
|2.705
|2.774
|-60,34
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-29,20
|
|Çeyrek
|656
|671
|-14,60
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,94
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,15
|-0,19
|
|B. Petrol
|66,81
|66,81
|-1,19
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:48ODAS
Yüzde 4.29 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 700, 405 adet işlem
-
16:47TMSN
Yüzde 4.85 oranında artışla 23.80 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 880, 656 adet işlem
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 61 artarak (% 0.56 ) 1, 361
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAMEL, SONME, CLEBI, UMPAS, ERBOS, EUHOL, GOLTS, ETYAT, GLBMD, TRILC
-
16:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKKO, CASA, SANKO