***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2021 13:02
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.561417 TL dir. 22.03.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 22.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919920
BIST
15:471.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.388
En Düşük
1.256
15:477,8367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0548
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
15:479,3489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0898
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
15:47440,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,43
|Açılış
|: 440,59
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler15:47
|AVOD
|9,35
|311.795.780
|% 10,00
|
|SASA
|43,64
|727.928.420
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|TRILC
|34,44
|156.157.928
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|230.824.145
|% -9,79
|
|GARAN
|7,30
|8.451.132.189
|% -8,52
|
|FROTO
|210,80
|1.652.878.256
|% 2,53
|
|EREGL
|15,43
|1.635.009.324
|% 4,89
|
|AKBNK
|4,91
|1.613.970.908
|% -7,88
|
|KOZAL
|115,00
|930.190.780
|% 4,74
|
|GARAN
|7,30
|8.451.132.189
|% -8,52
|
|AKBNK
|4,91
|1.613.970.908
|% -7,88
|
|YKBNK
|2,24
|663.967.453
|% -6,28
|
|EKGYO
|1,86
|448.835.557
|% -1,59
|
|TSKB
|1,39
|333.113.278
|% -5,44
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8282
|7,8367
|% 0,70
|
|Euro
|9,3007
|9,3489
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,8098
|10,8640
|% 0,71
|
|Frank
|8,4304
|8,4812
|% 0,65
|
|Riyal
|2,0899
|2,1004
|% 1,24
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|0,43
|
|Altın Gr.
|440
|441
|6,43
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|25,00
|
|Tam
|2.897
|2.972
|18,87
|
|Yarım
|1.400
|1.438
|9,13
|
|Çeyrek
|702
|719
|4,56
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,67
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,06
|
|B. Petrol
|61,94
|61,94
|-2,68
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
15:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 71 kaybederek (% -0.75 ) 1, 422
-
15:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, FROTO, EREGL
-
15:59XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 31, 532.00 milyon TL de
-
15:59LKMNH
Yüzde -5.47 oranında düşüşle 15.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 744, 248 adet işlem
-
15:58EDIP
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 318, 831 adet işlem