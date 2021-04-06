***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 14:57
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.416204 TL dir. 05.04.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.04.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923799
BIST
17:451.428
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -14,45
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
17:458,1584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0563
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
17:459,6651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0739
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6652
En Düşük
9,5657
17:45455,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,71
|Açılış
|: 455,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler17:45
|SARKY
|15,29
|122.465.251
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|492.253
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|209.255
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.631.984
|% 10,00
|
|DOCO
|713,30
|121.945.030
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|44.437.630
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|75.414.675
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|53.267.729
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,10
|1.171.996.512
|% 9,90
|
|FENER
|38,50
|1.087.778.480
|% 1,96
|
|GARAN
|6,86
|1.011.198.356
|% -0,58
|
|GUBRF
|78,55
|990.015.899
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,94
|916.530.453
|% -3,96
|
|EKGYO
|1,94
|916.530.453
|% -3,96
|
|TSKB
|1,38
|222.228.467
|% -0,72
|
|GARAN
|6,86
|1.011.198.356
|% -0,58
|
|BJKAS
|9,10
|1.171.996.512
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,20
|283.098.452
|% -1,79
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1543
|8,1584
|% 0,69
|
|Euro
|9,6587
|9,6651
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,2205
|11,2768
|% -0,05
|
|Frank
|8,6725
|8,7248
|% 0,68
|
|Riyal
|2,1606
|2,1715
|% 0,37
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|13,22
|
|Altın Gr.
|455
|455
|5,49
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,10
|
|B. Petrol
|63,92
|63,92
|1,77
|
Seans Raporu
17:45
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17:57BAGFS
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 23.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 456, 395 adet işlem
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17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 74 kaybederek (% -0.53 ) 1, 465
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17:54
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KRONT, SARKY
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17:54XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 17, 919.00 milyon TL de
-
17:54BURVA
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 665 adet işlem