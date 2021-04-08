***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2021 12:06
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.41718 TL dir. 07.04.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.04.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924820
BIST
14:331.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,58
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:338,1443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1323
14:339,6945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:33459,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,03
|Açılış
|: 459,34
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
459,65
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:31
|SAMAT
|6,82
|41.797.740
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|195.280
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.656.057
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|FRIGO
|51,80
|57.796.369
|% 9,89
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.517.002
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,12
|640.589.485
|% 9,41
|
|DOHOL
|3,34
|500.244.070
|% 2,77
|
|SISE
|7,50
|467.299.697
|% 1,49
|
|FENER
|37,96
|407.388.432
|% -2,42
|
|GARAN
|6,85
|391.271.511
|% 0,15
|
|DOHOL
|3,34
|500.244.070
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,94
|190.943.101
|% -1,52
|
|TSKB
|1,41
|94.855.346
|% 0,00
|
|BJKAS
|10,12
|640.589.485
|% 9,41
|
|PETKM
|6,04
|384.295.176
|% 0,67
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1411
|8,1465
|% 0,00
|
|Euro
|9,6838
|9,6946
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,1796
|11,2357
|% 0,16
|
|Frank
|8,7607
|8,8135
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1686
|2,1795
|% 0,11
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|13,12
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.036
|3.082
|8,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|5,96
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|2,88
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|-0,33
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
-
14:45ALKA
Yüzde 8.45 oranında artışla 21.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 710 adet işlem
-
14:44VKFYO
Yüzde 4.06 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 082, 198 adet işlem
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.22 ) 1, 457
-
14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, TRKCM, GUSGR
-
14:41XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 9, 295.00 milyon TL de