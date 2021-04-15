***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 15:54
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.417153 TL dir. 14.04.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.04.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928507
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
18:058,0260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0447
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
18:059,6379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0447
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
18:05456,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,79
|Açılış
|: 456,12
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
459,75
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|3,85
|273.156.662
|% 10,00
|
|SONME
|36,10
|2.785.068
|% 9,99
|
|CEOEM
|6,94
|81.928.484
|% 9,98
|
|QUAGR
|26,48
|1.140.313.456
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|8.356.750
|% 9,93
|
|ITTFH
|2,34
|165.091.996
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,45
|2.136.861
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|503.548.513
|% -9,99
|
|EPLAS
|28,46
|2.820.556
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.781.448
|% -9,99
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 2,91
|
|KRDMD
|7,58
|1.397.039.178
|% 2,43
|
|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% -6,97
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% -2,62
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 2,79
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% -1,60
|
|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0218
|8,0260
|% -0,55
|
|Euro
|9,6205
|9,6379
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,0267
|11,0820
|% -0,46
|
|Frank
|8,6656
|8,7179
|% -0,43
|
|Riyal
|2,1325
|2,1432
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|30,12
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,80
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,94
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,09
|
|B. Petrol
|66,98
|66,98
|0,40
|