***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 14:09
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.418343 TL dir. 15.04.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.04.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928767
BIST
17:241.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:248,0710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0637
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:249,6787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0725
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:24461,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 7,29
|Açılış
|: 461,58
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:24
|NATEN
|43,68
|70.450.898
|% 9,97
|
|QUAGR
|29,12
|192.196.885
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.428.379
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,30
|11.231.308
|% -47,87
|
|SAMAT
|5,22
|111.874.384
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.062.173
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.071.209
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.548.081.657
|% -0,41
|
|EREGL
|18,16
|1.226.818.468
|% 0,72
|
|ODAS
|3,38
|721.753.174
|% -8,15
|
|PETKM
|6,37
|539.815.784
|% -0,62
|
|FROTO
|183,70
|494.823.604
|% 3,32
|
|GARAN
|7,28
|1.548.081.657
|% -0,41
|
|ODAS
|3,38
|721.753.174
|% -8,15
|
|YKBNK
|2,15
|410.066.167
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,87
|332.276.695
|% 1,63
|
|TSKB
|1,30
|145.991.022
|% -2,99
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0652
|8,0710
|% 0,80
|
|Euro
|9,6674
|9,6787
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,1160
|11,1717
|% 1,00
|
|Frank
|8,7504
|8,8031
|% 1,15
|
|Riyal
|2,1447
|2,1554
|% 0,71
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|14,24
|
|Altın Gr.
|461
|462
|7,22
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|-0,35
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
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17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, EKGYO, TTKOM
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17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 02 kaybederek (% -0.33 ) 1, 216
-
17:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ITTFH, SAMAT, SODSN, PEKGY, BRMEN, TKURU, TUREX
-
17:37
INDES, ATLAS, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:37
RYSAS, VAKFN, FORMT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında