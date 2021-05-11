***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2021 13:44
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.05.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.440059 TL dir. 10.05.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 10.05.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936154
BIST
14:061.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -12,40
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
14:068,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0165
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
14:0610,1115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0731
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1437
En Düşük
10,0247
14:06491,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,61
|Açılış
|: 491,10
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler14:06
|CEMAS
|1,32
|158.593.595
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|146.273.597
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,68
|19.946.588
|% 9,41
|
|INVEO
|143,50
|118.234.193
|% 8,71
|
|SONME
|30,74
|2.441.943
|% 7,48
|
|VAKFN
|12,60
|102.053.326
|% -9,94
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|DIRIT
|5,41
|151.294
|% -6,72
|
|JANTS
|71,80
|186.090.455
|% -6,63
|
|AYEN
|5,64
|47.698.708
|% -6,00
|
|KRDMD
|8,75
|845.042.013
|% 0,46
|
|KOZAL
|130,20
|772.678.033
|% 1,32
|
|PETKM
|6,72
|691.714.843
|% 1,66
|
|THYAO
|13,37
|691.644.288
|% 0,00
|
|GARAN
|7,68
|549.375.004
|% -1,92
|
|CEMAS
|1,32
|158.593.595
|% 10,00
|
|PETKM
|6,72
|691.714.843
|% 1,66
|
|EKGYO
|1,87
|192.597.585
|% -2,60
|
|KRDMD
|8,75
|845.042.013
|% 0,46
|
|GARAN
|7,68
|549.375.004
|% -1,92
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2857
|8,2887
|% 0,20
|
|Euro
|10,0918
|10,1115
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,6792
|11,7378
|% 0,27
|
|Frank
|9,1559
|9,2111
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2051
|2,2162
|% 0,23
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|4,96
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,53
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-0,51
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
-
14:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 63 kaybederek (% -0.89 ) 1, 521
-
14:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, CEMAS, PETKM
-
14:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, KOZAL, TRKCM
-
14:19XU100
Endeks 1, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 84 altında . İşlem hacmi 10, 286.00 milyon TL de
-
14:19KSTUR
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 305.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 842 adet işlem