***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2021 12:01
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.05.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.446601 TL dir. 18.05.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.05.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936933
BIST
12:301.443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -16,96
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
12:308,3964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0161
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
12:3010,2491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
12:30504,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,68
|Açılış
|: 504,03
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler12:30
|ISBIR
|9.407,70
|5.042.527
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.608.285
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,74
|16.679.031
|% 9,47
|
|AYEN
|5,99
|23.149.681
|% 9,31
|
|ALMAD
|2,48
|635.277
|% 8,77
|
|DIRIT
|4,91
|40.822
|% -9,07
|
|METUR
|32,30
|40.850.331
|% -9,01
|
|DOBUR
|14,02
|1.321.397
|% -8,84
|
|IHGZT
|1,23
|11.221.000
|% -6,82
|
|SAYAS
|33,48
|12.663.933
|% -5,90
|
|GARAN
|8,02
|615.016.860
|% -0,74
|
|THYAO
|13,42
|455.804.119
|% 0,52
|
|PETKM
|6,34
|440.024.677
|% 1,28
|
|KOZAL
|129,00
|387.022.156
|% -1,53
|
|BJKAS
|7,55
|364.852.746
|% -5,74
|
|EKGYO
|1,96
|165.047.665
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|615.016.860
|% -0,74
|
|YKBNK
|2,14
|160.179.259
|% -0,47
|
|PETKM
|6,34
|440.024.677
|% 1,28
|
|BJKAS
|7,55
|364.852.746
|% -5,74
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3939
|8,3964
|% -0,19
|
|Euro
|10,2411
|10,2491
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,7973
|11,8565
|% -0,34
|
|Frank
|9,2662
|9,3220
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2297
|2,2409
|% -0,30
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|-2,03
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.375
|11,00
|
|Tam
|3.308
|3.391
|-16,97
|
|Yarım
|1.599
|1.640
|-8,21
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,60
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|-1,09
|