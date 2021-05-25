***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2021 12:08
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.05.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.450273 TL dir. 24.05.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 24.05.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937672
BIST
15:011.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.447
15:018,4138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0248
|Açılış
|: 8,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4207
En Düşük
8,3771
15:0110,3279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0771
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3279
En Düşük
10,2454
15:01509,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,86
|Açılış
|: 509,23
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:01
|TRILC
|47,18
|136.558.835
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.430.044
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|949.062
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,56
|50.282.748
|% 9,14
|
|CANTE
|7,62
|230.196.235
|% 7,32
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|KUTPO
|55,00
|4.569.950
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|12.119.795
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|55.309.579
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.356.976
|% -9,88
|
|GARAN
|8,15
|1.118.691.545
|% 0,87
|
|KARSN
|5,09
|715.395.776
|% 0,99
|
|EREGL
|19,00
|408.304.867
|% -1,20
|
|KRDMD
|8,03
|381.439.731
|% 0,00
|
|THYAO
|13,38
|343.827.772
|% -0,67
|
|KARSN
|5,09
|715.395.776
|% 0,99
|
|GARAN
|8,15
|1.118.691.545
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,98
|201.812.786
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|172.717.770
|% 1,39
|
|TSKB
|1,39
|80.647.696
|% -0,71
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4119
|8,4138
|% 0,30
|
|Euro
|10,3208
|10,3279
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,8801
|11,9396
|% 0,34
|
|Frank
|9,3597
|9,4161
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2362
|2,2474
|% 0,26
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|2,41
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.366
|3.417
|14,00
|
|Tam
|3.349
|3.433
|13,96
|
|Yarım
|1.619
|1.661
|6,75
|
|Çeyrek
|812
|830
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,23
|68,23
|-0,16
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:12SNGYO
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 742, 335 adet işlem
-
15:11DOGUB
Yüzde -3.44 oranında düşüşle 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 505, 950 adet işlem
-
15:10DAGI
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 949, 063 adet işlem
-
15:09XU100
Endeks 1, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 9, 403.00 milyon TL de
-
15:09SEYKM
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 883, 955 adet işlem