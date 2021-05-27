***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2021 15:16
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.05.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.451671 TL dir. 26.05.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (II
15:431.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,83
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
15:438,4566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:4310,3276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0119
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:43514,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,88
|Açılış
|: 514,84
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler15:43
|YAYLA
|3,19
|25.013.402
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.857.052
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.598.849
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.530.494
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|29.855.589
|% -9,95
|
|DERHL
|6,02
|45.963.935
|% -8,51
|
|ISGSY
|12,62
|50.491.522
|% -7,48
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,33
|1.224.582.644
|% 2,15
|
|GARAN
|8,05
|771.459.750
|% -0,98
|
|CANTE
|8,17
|462.712.536
|% -1,80
|
|KOZAL
|124,10
|408.171.090
|% -1,12
|
|TUPRS
|98,10
|404.346.198
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,16
|353.595.776
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|286.830.222
|% -1,58
|
|GARAN
|8,05
|771.459.750
|% -0,98
|
|THYAO
|13,33
|1.224.582.644
|% 2,15
|
|DOHOL
|2,97
|212.653.590
|% -0,67
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4549
|8,4566
|% 0,01
|
|Euro
|10,3221
|10,3276
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9243
|11,9841
|% 0,17
|
|Frank
|9,3507
|9,4070
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2448
|2,2561
|% -0,13
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,49
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.452
|-18,00
|
|Tam
|3.391
|3.477
|-10,89
|
|Yarım
|1.639
|1.682
|-5,26
|
|Çeyrek
|822
|841
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,23
|68,23
|-0,50
|