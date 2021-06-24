***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2021 11:50
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.06.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.471235 TL dir. 23.06.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.06.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943933
BIST
12:131.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,66
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.412
En Düşük
1.405
12:138,6626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0226
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6810
En Düşük
8,6368
12:1310,3490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0386
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3754
En Düşük
10,3104
12:13496,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,98
|Açılış
|: 496,21
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
496,87
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler12:13
|RTALB
|22,02
|54.829.738
|% 9,99
|
|TKURU
|203,70
|6.317.281
|% 9,99
|
|VKFYO
|8,06
|14.510.878
|% 9,96
|
|NIBAS
|11,93
|4.623.577
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,05
|12.977.422
|% 9,93
|
|CEOEM
|13,83
|86.407.875
|% -7,68
|
|FLAP
|2,57
|16.963.671
|% -5,51
|
|KRGYO
|5,69
|5.693.596
|% -3,89
|
|SEKFK
|6,36
|10.792.453
|% -3,78
|
|UMPAS
|1,30
|8.858
|% -3,70
|
|THYAO
|14,55
|393.855.226
|% -0,07
|
|GARAN
|8,37
|384.611.023
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,14
|282.365.656
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,25
|266.930.742
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,77
|211.155.473
|% 1,80
|
|EKGYO
|2,14
|282.365.656
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,25
|266.930.742
|% 3,21
|
|GARAN
|8,37
|384.611.023
|% 1,21
|
|HALKB
|5,30
|170.012.726
|% 1,34
|
|KRDMD
|6,77
|211.155.473
|% 1,80
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6604
|8,6626
|% 0,26
|
|Euro
|10,3441
|10,3490
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,0645
|12,1250
|% 0,30
|
|Frank
|9,3822
|9,4388
|% 0,12
|
|Riyal
|2,3035
|2,3150
|% 0,28
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|1,40
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,18
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|0,05
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|0,45
|
Seans Raporu
12:13
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12:28TUCLK
Yüzde 8.65 oranında artışla 12.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 098, 504 adet işlem
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12:27KRTEK
Yüzde 4.24 oranında artışla 8.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 192, 776 adet işlem
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 64 artarak (% 0.70 ) 1, 248
-
12:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, NIBAS, RTALB, TKURU, DAGHL, GLRYH
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12:26
RTALB, OYAYO, VKFYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında