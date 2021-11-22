***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2021 21:33
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Yönetmeliği'nin 5. Maddesindeki "Riskin Erken Saptanması Komitesi, en az üç ayda bir kez olmak üzere, yılda en az dört kez toplanır." alt bendinin "Riskin Erken Saptanması Komitesi, iki ayda bir kez olmak üzere, yılda en az altı kez toplanır." şeklinde güncellenmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979043
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,15
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
18:0511,4720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,2204
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,4732
En Düşük
10,9592
18:0512,9039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1962
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,9268
En Düşük
12,3613
18:05664,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -4,04
|Açılış
|: 664,21
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
671,05
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|11,00
|39.294.842
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.601.980
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.665.452
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|161.389.565
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|247.933.030
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|27.518.051
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|490.084.017
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|97.216.800
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,22
|26.667.748
|% -9,08
|
|TGSAS
|17,35
|42.084.819
|% -7,47
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|SISE
|11,21
|1.522.260.627
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,14
|958.446.441
|% 6,53
|
|ODAS
|1,64
|514.194.931
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,54
|940.871.196
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4123
|11,4720
|% 1,96
|
|Euro
|12,8261
|12,9043
|% 1,55
|
|Sterlin
|15,2832
|15,3598
|% 1,35
|
|Frank
|12,2294
|12,3031
|% 1,33
|
|Riyal
|3,0435
|3,0588
|% 1,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-42,46
|
|Altın Gr.
|664
|664
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|8,88
|8,89
|-0,00
|
|B. Petrol
|79,64
|79,64
|0,75
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TETMT
Yüzde 9.98 oranında artışla 230.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 517 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TCELL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 93 artarak (% 0.77 ) 1, 554
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, KENT, BMSCH, DOBUR, FENER, KONYA, GESAN, DITAS, GSDHO, SRVGY
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, MERCN, BASGZ