***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2021 23:53
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile İş Portföy Yönetimi A.Ş. arasında imzalanan Portföy Yönetimi Sözleşmesi karşılıklı mutabakat ile bir (1) yıl süreyle uzatılmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987015
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.901
En Düşük
1.829
18:0512,9929
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,3337
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,9929
En Düşük
12,5412
18:0514,7237
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,3366
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,7237
En Düşük
14,2412
18:05745,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 10,36
|Açılış
|: 745,47
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
749,41
En Düşük
727,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|38,50
|3.082.840
|% 10,00
|
|ENKAI
|15,34
|138.390.850
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
|
|SEYKM
|12,36
|18.797.558
|% -9,98
|
|ULUSE
|60,40
|2.182.674
|% -9,85
|
|NUGYO
|5,70
|108.683.848
|% -8,06
|
|OYYAT
|46,26
|33.470.848
|% -7,85
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9051
|12,9929
|% 2,64
|
|Euro
|14,6345
|14,7237
|% 2,34
|
|Sterlin
|17,3506
|17,4376
|% 1,91
|
|Frank
|14,0335
|14,1181
|% 1,75
|
|Riyal
|3,4288
|3,4460
|% 1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-5,77
|
|Altın Gr.
|744
|744
|9,54
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,68
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,38
|9,39
|0,08
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,07
|