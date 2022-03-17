***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2022 18:17
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulumuzca Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi değerlendirilmiş ve 22 Mart 2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Sayın Prof.Dr. Şule Işınsu Özmen ve Sayın Bora Oruç'un yönetim kurulu bağımsız üye adayları olarak sunulması uygun görülmüştür. Üye adaylarının özgeçmişleri ilişikte ve www.isyatort.com.tr adresli internet sitemizde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011180
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 44,79
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
18:0514,7085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0930
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
18:0516,4091
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2586
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4224
En Düşük
16,0709
18:05917,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 12,58
|Açılış
|: 917,12
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,19
|49.649.576
|% 10,00
|
|PENTA
|346,50
|50.400.795
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.726.392
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|101.319.017
|% 9,99
|
|ISBIR
|47,84
|2.054.971
|% 9,98
|
|PKENT
|393,30
|106.048.910
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|49.556.473
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,82
|25.291.733
|% -4,73
|
|TETMT
|264,00
|10.269.343
|% -3,93
|
|MEPET
|2,47
|8.788.069
|% -3,52
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 4,17
|
|EREGL
|35,76
|3.194.708.472
|% 4,32
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|2.575.854.338
|% 0,58
|
|FROTO
|303,20
|1.824.467.013
|% 5,83
|
|DOHOL
|3,46
|993.530.952
|% 5,49
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,89
|926.581.887
|% 2,37
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,25
|379.472.795
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6866
|14,6973
|% 0,56
|
|Euro
|16,3559
|16,3938
|% 1,51
|
|Sterlin
|19,3301
|19,4271
|% 0,96
|
|Frank
|15,7010
|15,7956
|% 1,56
|
|Riyal
|3,9164
|3,9360
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|14,88
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,45
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,40
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|0,24
|
|B. Petrol
|107
|107
|8,55
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RTALB
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 892 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 6 artarak (% 2.55 ) 2, 399
-
17:56XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 30, 585.00 milyon TL de
-
17:56AYEN
Yüzde 9.85 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 161, 822 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem