***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2022 12:16
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.804520 TL dir. 23.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.03.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012585
BIST
12:212.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 11,82
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.185
12:2114,8440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0152
|Açılış
|: 14,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8558
En Düşük
14,7947
12:2116,3838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0388
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,3955
En Düşük
16,2775
12:21925,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,88
|Açılış
|: 925,05
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,36
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler12:19
|ULUSE
|70,45
|13.394.047
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|60.736.127
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|37.498.842
|% 9,95
|
|SEYKM
|6,98
|31.260.827
|% 8,89
|
|GZNMI
|41,70
|53.234.288
|% 8,76
|
|PKENT
|232,40
|6.876.716
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|31.285.545
|% -9,81
|
|ISYAT
|3,86
|41.623.986
|% -5,62
|
|KAPLM
|64,80
|10.409.919
|% -4,71
|
|TETMT
|274,30
|6.518.906
|% -3,04
|
|KRDMD
|15,91
|1.812.739.753
|% 3,78
|
|EREGL
|33,80
|869.316.228
|% 0,90
|
|THYAO
|28,40
|821.861.577
|% 1,07
|
|GARAN
|12,08
|673.248.883
|% -0,74
|
|SASA
|57,15
|539.442.092
|% 2,05
|
|KRDMD
|15,91
|1.812.739.753
|% 3,78
|
|DOHOL
|3,31
|281.993.815
|% 0,00
|
|GARAN
|12,08
|673.248.883
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,04
|150.125.327
|% 0,50
|
|SISE
|14,31
|523.082.268
|% 1,13
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8418
|14,8452
|% 0,11
|
|Euro
|16,3279
|16,3626
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,4753
|19,5729
|% -0,34
|
|Frank
|15,8297
|15,9250
|% -0,35
|
|Riyal
|3,9446
|3,9644
|% -0,01
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-4,97
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|1,35
|