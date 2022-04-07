***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2022 12:02
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.57038 TL dir. 06.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.04.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016871
BIST
13:362.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 22,53
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
13:3614,7556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0497
|Açılış
|: 14,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7557
En Düşük
14,7005
13:3616,0885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0551
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
13:36914,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,44
|Açılış
|: 914,09
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,75
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler13:36
|KLKIM
|20,50
|127.615.931
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.755.841
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.009.232
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|106.993.172
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,70
|18.397.801
|% -7,33
|
|IDEAS
|24,68
|54.254.833
|% -2,99
|
|KAPLM
|58,30
|3.282.434
|% -2,83
|
|SANFM
|30,34
|7.754.662
|% -2,26
|
|BOBET
|4,49
|55.838.545
|% -2,18
|
|KRDMD
|15,72
|1.152.181.365
|% 1,62
|
|ASELS
|26,12
|1.036.506.557
|% 2,27
|
|THYAO
|34,70
|968.908.331
|% 0,23
|
|GARAN
|12,51
|804.014.119
|% 0,81
|
|AKBNK
|7,91
|801.607.034
|% 2,86
|
|ODAS
|2,09
|480.310.047
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,25
|751.069.954
|% 1,92
|
|AKBNK
|7,91
|801.607.034
|% 2,86
|
|CEMAS
|1,33
|103.081.788
|% 4,72
|
|VAKBN
|3,78
|297.650.487
|% 1,89
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7507
|14,7556
|% 0,34
|
|Euro
|16,0738
|16,0885
|% 0,34
|
|Sterlin
|19,2363
|19,3328
|% 0,36
|
|Frank
|15,7462
|15,8411
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9215
|3,9412
|% 0,30
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|2,02
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,64
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.155
|-3,00
|
|Tam
|6.036
|6.186
|-2,81
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-1,36
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-0,68
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,33
|