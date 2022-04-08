***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2022 15:32
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.572101 TL dir. 07.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.04.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018174
BIST
17:212.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,58
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:2114,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0204
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:2116,0326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0159
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:21923,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,49
|Açılış
|: 923,45
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:20
|GZNMI
|41,36
|28.481.063
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.102.525
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.785.290
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.077.288
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,67
|17.290.654
|% -6,60
|
|ULUSE
|158,50
|33.400.647
|% -5,65
|
|SAMAT
|6,98
|19.406.327
|% -4,12
|
|GARAN
|13,22
|4.885.907.520
|% 4,84
|
|ASELS
|27,82
|3.663.616.368
|% 6,59
|
|THYAO
|35,34
|2.918.387.728
|% -0,79
|
|AKBNK
|8,37
|1.728.524.570
|% 4,10
|
|KARSN
|5,92
|1.698.973.946
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,63
|1.257.865.735
|% 2,73
|
|GARAN
|13,22
|4.885.907.520
|% 4,84
|
|ODAS
|2,21
|781.807.162
|% 4,74
|
|YKBNK
|4,57
|1.620.830.624
|% 4,10
|
|KARSN
|5,92
|1.698.973.946
|% 3,68
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7539
|14,7593
|% 0,15
|
|Euro
|16,0207
|16,0451
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,1290
|19,2249
|% -0,38
|
|Frank
|15,6938
|15,7884
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9227
|3,9424
|% 0,18
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|14,33
|
|Altın Gr.
|922
|923
|7,59
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,46
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35ATEKS
Yüzde 4.70 oranında artışla 40.08 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 677 adet işlem
-
17:34CANTE
Yüzde 7.53 oranında artışla 26.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 628 adet işlem
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, ASELS, GARAN
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 16 artarak (% 1.67 ) 2, 140
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, PAGYO, EPLAS, VKGYO, GZNMI, SUMAS, FORMT, IHAAS, IHLAS