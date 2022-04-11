***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2022 14:15
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.576531 TL dir. 08.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.04.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019132
BIST
17:112.446
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 52,68
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
17:1114,7020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0414
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
17:1116,0113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0346
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
17:11920,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,95
|Açılış
|: 920,50
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ISFIN
|4,62
|439.007.296
|% 10,00
|
|EPLAS
|21,38
|35.166.525
|% 9,98
|
|KONKA
|18,07
|218.060.503
|% 9,98
|
|ACSEL
|41,26
|63.051.394
|% 9,97
|
|DURDO
|18,97
|17.372.702
|% 9,97
|
|MARTI
|1,87
|99.019.603
|% -7,88
|
|GZNMI
|38,98
|30.874.408
|% -5,75
|
|CEOEM
|11,35
|26.979.341
|% -4,62
|
|TRCAS
|5,12
|45.858.001
|% -4,12
|
|DERIM
|4,52
|14.316.133
|% -3,83
|
|GARAN
|13,71
|5.250.689.628
|% 3,08
|
|THYAO
|36,52
|5.207.985.593
|% 3,40
|
|KRDMD
|16,26
|3.387.716.590
|% 3,17
|
|ASELS
|28,22
|2.617.426.800
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,96
|2.595.840.295
|% 6,21
|
|EKGYO
|2,71
|1.464.444.400
|% 3,44
|
|YKBNK
|4,96
|2.595.840.295
|% 6,21
|
|TSKB
|1,73
|771.065.948
|% 8,81
|
|GARAN
|13,71
|5.250.689.628
|% 3,08
|
|ODAS
|2,18
|704.799.201
|% -2,68
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6880
|14,6949
|% -0,33
|
|Euro
|15,9949
|16,0091
|% -0,23
|
|Sterlin
|19,0859
|19,1816
|% -0,39
|
|Frank
|15,6678
|15,7622
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9055
|3,9251
|% -0,35
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|0,28
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,05
|
|B. Petrol
|98,47
|98,47
|-4,31
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24XU100
Endeks 2, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 23 üstünde . İşlem hacmi 54, 638.00 milyon TL de
-
17:24ISGYO
Yüzde 9.47 oranında artışla 16.76 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 711 adet işlem
-
17:23YKBNK
Yüzde 6.00 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 530, 422, 816 adet işlem
-
17:22EUHOL
Yüzde 6.29 oranında artışla 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 565, 152 adet işlem
-
17:21PGSUS
Yüzde 7.13 oranında artışla 117.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 797, 792 adet işlem