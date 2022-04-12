***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2022 15:29
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.582285 TL dir. 11.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.04.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019605
BIST
15:202.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,03
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
15:2014,6751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0130
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6951
En Düşük
14,6447
15:2015,9616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0037
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
15:20925,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,33
|Açılış
|: 925,27
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
926,33
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler15:18
|CLEBI
|257,60
|79.780.917
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,32
|392.519.931
|% 9,91
|
|ESCOM
|8,55
|55.677.099
|% 9,90
|
|KONKA
|19,69
|293.355.174
|% 8,97
|
|OYLUM
|2,33
|2.434.616
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|74.983.316
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|15.155.621
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.851.837
|% -9,96
|
|ACSEL
|37,16
|77.607.723
|% -9,94
|
|THYAO
|37,32
|4.289.515.535
|% 3,21
|
|GARAN
|13,58
|2.241.163.184
|% -2,16
|
|SISE
|17,24
|2.019.694.508
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,96
|1.836.774.992
|% -1,20
|
|AKBNK
|8,91
|1.580.948.452
|% -2,62
|
|ODAS
|2,21
|1.407.239.114
|% 1,38
|
|YKBNK
|4,96
|1.836.774.992
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,68
|897.950.826
|% -2,90
|
|DOHOL
|3,75
|1.183.459.894
|% -4,58
|
|TSKB
|1,68
|401.210.867
|% -3,45
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6711
|14,6767
|% 0,10
|
|Euro
|15,9603
|15,9693
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,0627
|19,1583
|% 0,08
|
|Frank
|15,6886
|15,7831
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9058
|3,9254
|% 0,19
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|5,89
|
|Altın Gr.
|924
|924
|3,11
|
|Cumhuriyet
|6.119
|6.212
|14,00
|
|Tam
|6.095
|6.247
|26,04
|
|Yarım
|2.946
|3.022
|12,60
|
|Çeyrek
|1.478
|1.511
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,07
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|4,71
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33ALBRK
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 525, 535 adet işlem
-
15:32ACSEL
Yüzde -9.74 oranında düşüşle 37.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 601 adet işlem
-
15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 79 kaybederek (% -0.29 ) 2, 724
-
15:30XU100
Endeks 2, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 36, 237.00 milyon TL de
-
15:30YYAPI
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 442, 840 adet işlem