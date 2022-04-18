***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2022 17:53
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.583935 TL dir. 15.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.04.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021529
BIST
18:002.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,74
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.515
En Düşük
2.491
18:0014,6530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0207
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6571
En Düşük
14,6093
18:0015,8193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0071
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
18:00934,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,24
|Açılış
|: 934,42
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TDGYO
|7,70
|20.784.354
|% 10,00
|
|PKENT
|229,90
|39.729.838
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|50.402.471
|% 9,99
|
|YATAS
|14,65
|186.333.328
|% 9,98
|
|IHAAS
|18,63
|26.657.507
|% 9,98
|
|MMCAS
|3,61
|918.211
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|292.088.303
|% -9,96
|
|ISGYO
|12,31
|81.861.942
|% -6,74
|
|PAGYO
|12,77
|2.631.931
|% -6,52
|
|ITTFH
|1,48
|42.249.155
|% -6,33
|
|GARAN
|14,42
|4.014.702.500
|% 3,74
|
|ASELS
|28,12
|2.598.740.739
|% 2,11
|
|THYAO
|37,66
|2.299.471.767
|% -0,21
|
|YKBNK
|5,24
|2.292.084.717
|% 0,96
|
|SISE
|18,03
|2.241.331.825
|% 3,50
|
|TSKB
|2,00
|900.678.487
|% 6,38
|
|YKBNK
|5,24
|2.292.084.717
|% 0,96
|
|VAKBN
|4,32
|1.644.644.706
|% 5,37
|
|SKBNK
|1,21
|449.449.086
|% 2,54
|
|GARAN
|14,42
|4.014.702.500
|% 3,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6432
|14,6522
|% 0,14
|
|Euro
|15,8032
|15,8220
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,0153
|19,1107
|% -0,21
|
|Frank
|15,4697
|15,5628
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8919
|3,9114
|% 0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,33
|
|Altın Gr.
|935
|935
|5,59
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,96
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,16
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,37
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU100
Endeks 2, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 43, 869.00 milyon TL de
-
17:59KUYAS
Yüzde 7.33 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 453, 104 adet işlem
-
17:57KTSKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 979, 147 adet işlem
-
17:56MEPET
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 610, 553 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 668, 374 adet işlem