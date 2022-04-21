***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 12:32
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.586846 TL dir. 20.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama
15:202.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 33,50
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.560
En Düşük
2.531
15:2014,6953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0240
|Açılış
|: 14,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7006
En Düşük
14,6564
15:2016,0110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0791
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
15:20917,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,18
|Açılış
|: 917,20
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler15:20
|IHAAS
|19,25
|12.369.429
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|22.990.197
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.721.102
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.891.575
|% 9,87
|
|EKGYO
|3,14
|2.682.988.304
|% 7,90
|
|HUNER
|3,20
|148.091.302
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|KAPLM
|50,10
|6.957.914
|% -3,93
|
|MANAS
|26,36
|58.919.810
|% -3,73
|
|MEPET
|3,51
|6.253.961
|% -3,57
|
|THYAO
|39,86
|3.390.915.549
|% 2,57
|
|EKGYO
|3,14
|2.682.988.304
|% 7,90
|
|GARAN
|14,52
|2.374.444.235
|% 2,33
|
|ASELS
|28,18
|1.470.956.668
|% 1,15
|
|KRDMD
|16,30
|1.396.398.288
|% 0,62
|
|EKGYO
|3,14
|2.682.988.304
|% 7,90
|
|ODAS
|2,56
|602.416.486
|% -1,92
|
|VAKBN
|4,69
|1.045.034.302
|% 6,59
|
|YKBNK
|5,36
|1.090.393.872
|% 0,94
|
|HALKB
|6,26
|1.088.416.748
|% 5,03
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6889
|14,6953
|% 0,16
|
|Euro
|15,9948
|16,0110
|% 0,50
|
|Sterlin
|19,0941
|19,1899
|% -0,11
|
|Frank
|15,4201
|15,5130
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9070
|3,9266
|% 0,18
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-18,16
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-7,55
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.191
|-8,00
|
|Tam
|6.063
|6.214
|-15,06
|
|Yarım
|2.931
|3.006
|-7,29
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,24
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,16
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:32XU100
Endeks 2, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 31, 800.00 milyon TL de
-
15:32EMKEL
Yüzde 5.29 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 914, 071 adet işlem
-
15:31EMKEL
Yüzde 5.59 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 897, 471 adet işlem
-
15:29LIDFA
Yüzde 4.60 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 151, 062 adet işlem
-
15:28PAGYO
Yüzde 5.40 oranında artışla 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 389 adet işlem