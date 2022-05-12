***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2022 15:32
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.05.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.590982 TL dir. 11.05.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde ieyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.05.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029784
BIST
15:452.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,56%
|| -62,84
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
15:4515,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0999
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
15:4516,1086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0254
|Açılış
|: 16,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
15:45913,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,14
|Açılış
|: 913,78
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler15:45
|IHAAS
|23,98
|5.910.072
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.795.616
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.002.246
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.255.088
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|778.659
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.264.192
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.183.837
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,44
|3.522.761.154
|% -1,80
|
|SISE
|19,52
|2.667.418.942
|% -2,20
|
|KRDMD
|15,84
|1.928.203.736
|% -4,98
|
|SAHOL
|19,20
|1.652.918.187
|% -4,76
|
|ASELS
|22,80
|1.482.738.386
|% -4,44
|
|EKGYO
|2,69
|782.959.092
|% -2,18
|
|YKBNK
|4,59
|999.502.914
|% -2,34
|
|DOHOL
|3,65
|572.684.467
|% 0,00
|
|SISE
|19,52
|2.667.418.942
|% -2,20
|
|KRDMD
|15,84
|1.928.203.736
|% -4,98
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3897
|15,4018
|% 0,65
|
|Euro
|16,0758
|16,1086
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,7821
|18,8763
|% 0,50
|
|Frank
|15,4099
|15,5027
|% 0,49
|
|Riyal
|4,0914
|4,1119
|% 0,58
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-5,01
|
|Altın Gr.
|912
|913
|0,92
|
|Cumhuriyet
|6.116
|6.209
|-54,00
|
|Tam
|6.088
|6.245
|-47,11
|
|Yarım
|2.943
|3.021
|-22,79
|
|Çeyrek
|1.476
|1.510
|-11,39
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|-0,26
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,93
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:00IPEKE
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 459, 017 adet işlem
-
15:58AYEN
Yüzde -6.88 oranında düşüşle 14.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 846, 326 adet işlem
-
15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 94 kaybederek (% -2.67 ) 2, 145
-
15:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, GLBMD, UZERB, IHAAS, IMASM
-
15:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, PKENT, SELVA, LIDFA, UFUK, KAPLM