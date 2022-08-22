***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.08.2022 11:50
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.08.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.758248 TL dir. 19.08.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.08.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057473
BIST
11:483.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,12
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
11:4818,1256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0402
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
11:4818,1582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
11:481.010,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,81
|Açılış
|: 1.010,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,97
BIST En Aktif Hisseler11:45
|SNPAM
|11,00
|280.027
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|2.678.154
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|179.573.041
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|166.266.486
|% 9,90
|
|GSDDE
|4,81
|34.438.966
|% 9,82
|
|GLRYH
|3,79
|34.562.734
|% -7,56
|
|DENGE
|2,09
|25.086.101
|% -6,28
|
|AZTEK
|13,67
|255.664.203
|% -5,66
|
|OYLUM
|3,86
|89.347.040
|% -5,39
|
|SKTAS
|3,00
|14.370.810
|% -5,36
|
|THYAO
|68,30
|1.373.513.467
|% -0,29
|
|HEKTS
|42,14
|933.605.184
|% 7,34
|
|SASA
|54,20
|827.229.039
|% 2,26
|
|TUPRS
|321,00
|814.765.799
|% -1,80
|
|EKGYO
|3,74
|804.191.666
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,74
|804.191.666
|% 2,19
|
|YKBNK
|5,68
|658.363.974
|% 0,18
|
|DOHOL
|4,96
|356.025.184
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,03
|137.446.290
|% 0,50
|
|AKBNK
|10,49
|693.945.038
|% -1,04
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1177
|18,1233
|% 0,21
|
|Euro
|18,1485
|18,1607
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,3086
|21,4155
|% -0,10
|
|Frank
|18,8235
|18,9369
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8111
|4,8352
|% 0,21
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-12,17
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|7,00
|
|Tam
|6.805
|6.860
|-77,00
|
|Yarım
|3.316
|3.354
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.676
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,96
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|94,75
|94,75
|-1,97
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
12:00AGYO
Yüzde 4.07 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 711, 888 adet işlem
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11:59XU100
Endeks 3, 022 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 19, 224.00 milyon TL de
-
11:59FLAP
Yüzde 8.69 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 925, 759 adet işlem
-
11:58TTRAK
Yüzde 4.52 oranında artışla 256.90 lira fiyatla işlem gören hissede 654, 255 adet işlem
-
11:57OYAKC
Yüzde 7.80 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 525, 731 adet işlem