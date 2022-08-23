***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2022 11:41
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.08.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.759786 TL dir. 22.08.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 22.08.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057732
BIST
12:143.106
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 43,82
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
12:1418,1301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0649
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1301
En Düşük
18,0210
12:1418,0045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
12:141.014,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,33
|Açılış
|: 1.014,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler12:12
|BFREN
|1.306,80
|13.707.875
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|DMSAS
|9,15
|82.673.086
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|2.572.056
|% 9,97
|
|EDIP
|3,66
|19.538.408
|% 8,28
|
|KGYO
|17,69
|16.925.305
|% -5,90
|
|OYLUM
|3,69
|44.566.705
|% -3,66
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|ULAS
|3,87
|1.168.741
|% -3,25
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|THYAO
|68,35
|1.965.647.908
|% 0,89
|
|YKBNK
|5,98
|1.381.694.718
|% 3,28
|
|AKBNK
|11,14
|1.334.776.451
|% 3,53
|
|PETKM
|11,77
|1.098.831.427
|% -1,67
|
|GARAN
|22,02
|1.094.401.321
|% 4,86
|
|EKGYO
|3,91
|982.318.434
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,98
|1.381.694.718
|% 3,28
|
|ALBRK
|2,22
|358.187.625
|% 6,22
|
|AKBNK
|11,14
|1.334.776.451
|% 3,53
|
|ISCTR
|7,92
|880.389.634
|% 6,17
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1222
|18,1315
|% 0,37
|
|Euro
|18,0019
|18,0127
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,2784
|21,3851
|% 0,50
|
|Frank
|18,6914
|18,8040
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8128
|4,8369
|% 0,45
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,72
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|6,89
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.889
|16,00
|
|Tam
|6.817
|6.874
|-8,00
|
|Yarım
|3.322
|3.361
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,09
|
|B. Petrol
|97,66
|97,66
|1,18
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:27ISCTR
Yüzde 6.17 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 497, 057 adet işlem
-
12:26GOLTS
Yüzde 7.27 oranında artışla 80.45 lira fiyatla işlem gören hissede 654, 363 adet işlem
-
12:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, GUBRF, PGSUS
-
12:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 65 artarak (% 1.39 ) 2, 751
-
12:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, DMSAS, HKTM, SNPAM