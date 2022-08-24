***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2022 14:41
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.08.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.769765 TL dir. 23.08.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.08.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057979
BIST
16:403.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -22,00
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:4018,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0557
|Açılış
|: 18,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:4018,0384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0293
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:401.018,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.018,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:38
|HKTM
|17,71
|3.313.718
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.509.838
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|221.874.992
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.432.709
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|313,10
|51.581.907
|% -7,72
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|69,95
|9.067.991.165
|% 3,17
|
|ISCTR
|7,82
|4.273.635.341
|% -4,63
|
|YKBNK
|6,15
|3.617.634.629
|% -2,07
|
|AKBNK
|11,18
|3.073.828.035
|% -2,61
|
|GARAN
|23,48
|2.893.913.347
|% 1,73
|
|YKBNK
|6,15
|3.617.634.629
|% -2,07
|
|ISCTR
|7,82
|4.273.635.341
|% -4,63
|
|EKGYO
|3,91
|1.874.950.766
|% -1,51
|
|ALBRK
|2,37
|900.170.667
|% 3,49
|
|AKBNK
|11,18
|3.073.828.035
|% -2,61
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1591
|18,1664
|% 0,31
|
|Euro
|18,0244
|18,0353
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,2945
|21,4013
|% -0,33
|
|Frank
|18,6879
|18,8005
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8175
|4,8417
|% 0,19
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-3,30
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|0,96
|
|Cumhuriyet
|6.802
|6.905
|-13,00
|
|Tam
|6.836
|6.886
|-30,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,03
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:53AKFGY
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 323, 158 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 44 kaybederek (% -0.84 ) 3, 371
-
16:51XU100
Endeks 3, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 57, 025.00 milyon TL de
-
16:51SANFM
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 17.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 161, 132 adet işlem
-
16:50CANTE
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 93.00 lira fiyatla işlem gören hissede 245, 509 adet işlem