***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2022 14:31
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.08.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.76907 TL dir. 24.08.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 24.08.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058307
BIST
17:553.139
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 78,38
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
17:5518,1705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
17:5518,1557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0639
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
17:551.025,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,10
|Açılış
|: 1.025,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler17:55
|SNGYO
|4,18
|88.433.712
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|587.618.894
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.522.137.280
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,89
|444.980.478
|% -7,39
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|OBASE
|16,35
|209.921.189
|% -6,14
|
|ISCTR
|8,03
|7.906.781.162
|% 6,64
|
|THYAO
|69,90
|6.595.933.578
|% 1,82
|
|YKBNK
|6,60
|5.106.475.497
|% 9,27
|
|AKBNK
|12,11
|5.011.717.845
|% 9,39
|
|GARAN
|25,76
|3.234.157.569
|% 9,99
|
|ISCTR
|8,03
|7.906.781.162
|% 6,64
|
|YKBNK
|6,60
|5.106.475.497
|% 9,27
|
|EKGYO
|3,85
|2.462.844.754
|% 1,32
|
|AKBNK
|12,11
|5.011.717.845
|% 9,39
|
|DOHOL
|5,36
|1.629.926.854
|% 8,72
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1635
|18,1705
|% 0,16
|
|Euro
|18,1294
|18,1557
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,4523
|21,5599
|% 0,58
|
|Frank
|18,7912
|18,9044
|% 0,54
|
|Riyal
|4,8215
|4,8457
|% 0,20
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|4,36
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,44
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.864
|6.919
|4,00
|
|Yarım
|3.345
|3.383
|2,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,08
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem