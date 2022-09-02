***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2022 15:57
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.775246 TL dir. 01.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 01.09.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059643
BIST
16:113.213
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 70,54
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.214
En Düşük
3.160
16:1118,2279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0317
|Açılış
|: 18,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
16:1118,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1277
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
16:111.001,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.001,16
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler16:11
|OYYAT
|25,30
|20.071.667
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|25.812.427
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|44.922.125
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|47.271.289
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|15.448.286
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|4.399.639
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,43
|88.391.337
|% -7,06
|
|PENTA
|390,40
|61.438.367
|% -5,56
|
|OSMEN
|31,78
|7.954.583
|% -5,42
|
|BTCIM
|30,40
|8.771.862
|% -4,40
|
|AKBNK
|13,02
|5.319.899.229
|% 9,87
|
|YKBNK
|7,70
|4.772.452.051
|% 1,72
|
|HALKB
|9,04
|3.635.137.780
|% 6,10
|
|THYAO
|71,70
|3.448.940.423
|% 0,84
|
|GARAN
|23,64
|3.189.386.815
|% 4,05
|
|YKBNK
|7,70
|4.772.452.051
|% 1,72
|
|AKBNK
|13,02
|5.319.899.229
|% 9,87
|
|HALKB
|9,04
|3.635.137.780
|% 6,10
|
|EKGYO
|4,05
|1.388.674.287
|% 1,25
|
|VAKBN
|8,23
|2.658.355.174
|% 7,44
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2123
|18,2279
|% 0,17
|
|Euro
|18,2287
|18,2325
|% 0,71
|
|Sterlin
|20,9809
|21,0861
|% 0,21
|
|Frank
|18,4692
|18,5805
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8322
|4,8565
|% 0,14
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|11,67
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|7,89
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|48,00
|
|Tam
|6.738
|6.793
|28,00
|
|Yarım
|3.283
|3.321
|14,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.660
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,53
|0,09
|
|B. Petrol
|94,97
|94,97
|2,61
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26ORCAY
Yüzde 6.91 oranında artışla 25.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 966 adet işlem
-
16:25AKMGY
Yüzde 9.86 oranında artışla 57.40 lira fiyatla işlem gören hissede 307, 452 adet işlem
-
16:24HLGYO
Yüzde 5.61 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 878, 510 adet işlem
-
16:23XU100
Endeks 3, 211 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 54, 434.00 milyon TL de
-
16:22USAK
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 412, 884 adet işlem