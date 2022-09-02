***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 02.09.2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaen ayrılan Sn. Volkan Kublay'ın yerine, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Cansel Nuray Aksoy'un seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059730BIST