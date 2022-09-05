***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2022 11:45
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.787237 TL dir. 02.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.09.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060086
BIST
11:423.294
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 71,42
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.297
En Düşük
3.248
11:4218,2282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
11:4218,0776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0413
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
11:421.003,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.003,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler11:42
|ICBCT
|7,93
|31.793.119
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.954.298
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.279.589
|% 9,92
|
|SKBNK
|4,66
|46.417.145
|% 9,65
|
|HLGYO
|3,70
|196.373.668
|% 9,47
|
|MTRKS
|42,78
|47.016.443
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,32
|8.951.045
|% -8,43
|
|ULUSE
|131,60
|31.185.819
|% -7,58
|
|MIPAZ
|7,70
|25.328.848
|% -5,75
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|THYAO
|73,50
|3.104.113.008
|% 2,37
|
|YKBNK
|8,10
|2.731.862.323
|% 3,71
|
|EKGYO
|4,35
|2.501.767.159
|% 7,41
|
|AKBNK
|13,45
|2.235.657.927
|% 3,22
|
|GARAN
|24,72
|1.552.389.651
|% 1,39
|
|EKGYO
|4,35
|2.501.767.159
|% 7,41
|
|YKBNK
|8,10
|2.731.862.323
|% 3,71
|
|AKBNK
|13,45
|2.235.657.927
|% 3,22
|
|ISCTR
|9,17
|1.363.456.386
|% 3,73
|
|HALKB
|9,77
|1.214.766.875
|% 8,80
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2211
|18,2282
|% 0,15
|
|Euro
|18,0686
|18,0776
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,8694
|20,9741
|% -0,10
|
|Frank
|18,4687
|18,5800
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8328
|4,8571
|% 0,13
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,03
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,09
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.760
|6.816
|51,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,06
|
|B. Petrol
|95,50
|95,50
|2,48
|