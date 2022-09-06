***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2022 12:12
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.797519 TL dir. 05.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.09.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060487
BIST
15:043.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 45,13
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:0418,2321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2321
En Düşük
18,1962
15:0418,1099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0763
15:041.004,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,45
|Açılış
|: 1.004,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:04
|INVEO
|18,59
|246.558.607
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|152.419.722
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|100.934.656
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.909.094.967
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.691.902
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.877.468
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|43.745.699
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,26
|9.160.679.384
|% 1,85
|
|EREGL
|32,26
|6.947.625.756
|% 4,13
|
|AKBNK
|15,16
|5.631.735.156
|% 6,84
|
|EKGYO
|4,59
|5.369.250.562
|% 4,79
|
|SISE
|25,86
|4.314.583.048
|% 0,47
|
|EKGYO
|4,59
|5.369.250.562
|% 4,79
|
|YKBNK
|8,26
|9.160.679.384
|% 1,85
|
|ISCTR
|10,28
|3.918.091.049
|% 6,64
|
|AKBNK
|15,16
|5.631.735.156
|% 6,84
|
|VAKBN
|10,08
|2.772.280.922
|% 9,92
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2163
|18,2321
|% 0,09
|
|Euro
|18,1001
|18,1099
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,0256
|21,1311
|% 0,47
|
|Frank
|18,4859
|18,5973
|% -0,19
|
|Riyal
|4,8342
|4,8584
|% 0,04
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|3,44
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|12,00
|
|Tam
|6.774
|6.841
|29,00
|
|Yarım
|3.301
|3.344
|13,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.675
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|0,24
|
|B. Petrol
|92,92
|92,92
|-2,82
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19OYAKC
Yüzde 5.61 oranında artışla 15.99 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 431, 950 adet işlem
-
15:18AKBNK
Yüzde 6.84 oranında artışla 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 380, 072, 424 adet işlem
-
15:17SKBNK
Yüzde 6.00 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 919, 877 adet işlem
-
15:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 2 artarak (% 1.48 ) 3, 723
-
15:15XU100
Endeks 3, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 83, 000.00 milyon TL de